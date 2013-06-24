Уряд своїм рішенням підтримав запуск трьох програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності та створення нових робочих місць в рамках економіки воєнного часу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перша програма запроваджує мікрогранти у розмірі до 250 тис. грн для кожного українця, який хоче започаткувати першу власну справу, або розвинути вже існуюче підприємство:

Мікрогрант надається на створення та розвиток власного бізнесу – до 250 тис. гривень за умови створення двох робочих місць та до 150 тис. гривень – одного робочого місця;

АТ « Ощадбанк » виступає уповноваженим банком програми;

Українці зможуть подавати заяви на отримання грантів через Портал Дія або у будь-якому відділенні АТ « Ощадбанк » ;

Отримувачі мікрогрантів зможуть оформити додатковий інвестиційний кредит за Програмою «5-7-9%» у сумі до 2,5 млн грн відповідно до стандартних умов цієї програми.

Друга програма грантів спрямована на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства:

Держава співфінансує закладку саду спільно з підприємцем (всього плануємо підтримати створення 10 тис. га. садів);

Держава надає грант у розмірі 70 % від вартості проекту (без ПДВ), 30 % – за рахунок коштів отримувача.

Третя програма – гранти на створення або розвиток тепличного господарства:

Кожен інвестор може збудувати легкий тепличний модуль розміром близько 2 га для ведення овочівництва;

Один заявник може збудувати один тепличний модуль;

Для перших 1000 заявників держава надає грант у розмірі 70 % від вартості проекту (без ПДВ), але не більше 7 млн гривень, 30 % – за рахунок коштів отримувача;

Всі наступні заявники отримують грант на 50 % вартості проекту (без ПДВ), але не більше 5 млн гривень, 50 % – за рахунок коштів отримувача;

Програма забезпечить створення одним отримувачем до 40 нових робочих місць.

«В умовах війни перехід до економічної моделі, коли великий внесок у ВВП роблять мікро, малі та середні підприємства, є дуже важливим. Тому новою національною ідеєю для українців має стати підприємництво. Функціонування економіки за таким принципом стимулюватиме створення міцного середнього класу та дасть поштовх до появи нових робочих місць у воєнний час», – наголосила Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.