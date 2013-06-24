15 березня Офіс Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Апарат Урядової уповноваженої з питань гендерної політики презентували новий онлайн-майданчик — платформу допомоги врятованим. Це перша в Україні онлайн-платформа, де зібрана повна інформація про всі ключові сервіси допомоги постраждалим внаслідок війни. Завдяки платформі громадяни зможуть простіше і швидше зв'язатися з потрібним сервісом. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Від початку повномасштабного вторгнення росії мільйони українців відчули на собі наслідки цієї жорстокої війни та потребують комплексної підтримки — соціальної, гуманітарної, правової, психологічної. Опинившись у відносній безпеці, вони відчувають себе розгубленими та часто просто не знають, як і куди звернутися по фахову безоплатну допомогу. Платформа допомоги врятованим має полегшити їм доступ до перевірених сервісів та ініціатив», — зазначила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Наразі на платформі зібрані всі ключові служби, що надають українцям психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Крім того, на сайті є буклети та інформаційні матеріали, щоб допомогти громадянам розпізнати негативні наслідки насильства та вчасно впоратися з ними.

«На жаль, наслідки війни є безпрецедентними для українців. Час і ресурси, яких ми потребуємо для їх ліквідації, неможливо оцінити. Тому так важливо обʼєднувати зусилля держави, громадянського суспільства та міжнародних організацій. Завдяки нашій злагодженій роботі з партнерами, ця місія стає реальною», — прокоментувала Урядова уповноважена з питань гендерної політики в Україні Катерина Левченко.

Усі ініціативи, розміщені на платформі, покликані забезпечити підтримку українцям у будь-якому куточку країни, а також за її межами. Всі сервіси є перевіреними, конфіденційними та безоплатними. Водночас представлений на платформі перелік не є вичерпним, а отже, інші сервіси та організації за бажанням можуть також до нього долучитися.

«Протягом тривалого часу UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні та команда Віц-епрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України тісно співпрацюють у підтримці сервісів, які допомагають людям у найскладніших життєвих обставинах. Платформа допомоги врятованим — це сайт, на якому зібрано контакти ключових служб підтримки для постраждалих від різних видів насильства. Платформа доповнює інші подібні ініціативи, які ми створили та продовжуємо розвивати, такі як «Аврора» та Центри допомоги врятованим. Ми впевнені, що платформа допоможе людям отримати доступ до інформації у простий і своєчасний спосіб, а також надасть практичні рекомендації, куди звертатися за допомогою», — сказав старший координатор із надзвичайних ситуацій, заступник представника UNFPA в Україні Мустафа Ельканзі.

Платформа розрахована не лише на постраждалих, а також і на фахівців, які надають їм допомогу. На сайті вже розміщенні рекомендації та посібники щодо роботи з потерпілими згідно з найкращими міжнародними стандартами.

«Платформа дозволить охопити соціальною підтримкою значно ширше коло людей, які постраждали внаслідок війни. Вона допоможе соціальним працівникам виявляти людей, які потребують допомоги через наслідки війни, надавати їм необхідну підтримку і правильно спрямовувати далі, щоби повною мірою забезпечити права та інтереси людей», — підкреслила заступник Міністра соціальної політики України Уляна Токарєва.

Також одним із завдань платформи допомоги врятованим є створення середовища довіри між постраждалими та надавачами послуг. Це важливо, адже комплексна фахова підтримка є першим кроком досягнення справедливості. Отримавши необхідну допомогу, постраждалі можуть бути готові звернутись до правоохоронних органів, аби в майбутньому притягнути кривдників до відповідальності.

«Слідчі Нацполіції документують близько 95 % з усього масиву воєнних злочинів. Серед десятків тисяч фактів цинічного порушення законів та звичаїв війни є випадки сексуального насильства, яке окупанти використовують як зброю проти цивільного населення. З перших місяців війни поліцейські у складі спеціалізованих мобільних груп фіксують сексуальні злочини на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Миколаївщини, Донеччини та Херсонщини. Ми розуміємо, що задокументувати такі злочини важко через високий рівень латентності, а, щоб уникнути ретравматизації, постраждалі потребують комплексної допомоги», — зазначила заступник Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

«Бути поруч і надавати громадянам надійну, всебічну підтримку — головна мета медичної системи і всіх наших медиків. Ми адаптували роботу під виклики воєнного часу, запити суспільства, зорієнтувавши функціонування усіх наших закладів, щоби надати медичну й психологічну допомогу кожному та кожній, хто зазнав тортур і насильства. Нашу роботу ми координуємо з іншими міністерствами, громадськими організаціями і міжнародними партнерами задля максимально швидкої і ефективної реакції на нові виклики, які в умовах війни виникають щодня. Наша задача і відповідальність допомогти українцям зберегти і зміцнити свій психологічний ресурс. Відновимо людину — людина відновить все», — зауважила заступник Міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

У майбутньому онлайн-майданчик масштабуватиметься та вдосконалюватиметься. У найближчих планах — додаткові розділи із сервісами, що працюють для розвитку та освіти дітей. Платформа також надаватиме доступ до ініціатив, які допомагають українцям/кам знайти нову роботу, перекваліфікуватись та підвищити свій економічний потенціал.

Посилання на Платформу допомоги врятованим тут: www.help-platform.in.ua.

Довідково

Платформа допомоги врятованим створена за ініціативи Офісу Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та за сприяння Урядової уповноваженої з питань гендерної політики та підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.