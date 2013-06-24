Уряд затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік, в якому передбачені видатки на реалізацію активних програм зайнятості та надання українцям мікрогрантів на започаткування і розвиток власної справи. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 31 січня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Прийняття бюджету Фонду дозволить забезпечити виплату матеріального забезпечення і надання послуг, передбачених законодавством про зайнятість населення і загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Також з цього фонду у 2023 році фінансуватиметься надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за урядовою програмою єРобота, що спрямована на активізацію підприємництва та сприяння зайнятості населення», - розповіла Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Для тих, хто опинився без роботи, фонд фінансує виплату допомоги по безробіттю; отримання послуг з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації або профорієнтації, а також послуг з пошуку підходящої роботи та інших заходів зі сприяння у працевлаштуванні. Для роботодавців з фонду виплачують компенсацію витрат на нові робочі місця; компенсацію єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних на оплату праці, в тому числі за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб; виплату допомоги по частковому безробіттю.

Зокрема, бюджетом Фонду на 2023 рік передбачено 11,9 млрд грн - на виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та активні програми зайнятості, допомогу по частковому безробіттю, 1,8 млрд грн - на надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Нагадаємо, раніше Уряд вдосконаливпрограми грантової підтримки бізнесу єРобота щодо надання мікрогрантів та грантів на розвиток садівництва і тепличного господарства, що забезпечить стабільність фінансування програм та їх сталу реалізацію.