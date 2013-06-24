Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про затвердження Плану заходів з удосконалення механізму державної допомоги суб’єктам господарювання», розроблений Антимонопольним комітетом України. Цей документ було напрацьовано на заміну «Плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу і контролю державної допомоги суб’єктам господарювання та реалізації положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», затвердженого Кабміном у 2013 році. Переважну частину заходів з цього плану уже було виконано. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, система регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання повинна відповідати аналогічній системі у ЄС. З метою виконання цих вимог, Комітет розробив проект оновленого плану, в якому враховано уже виконані цілі та ті, які Україні ще належить реалізувати.

Ухвалення нового плану забезпечить імплементацію положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та сприятиме дотриманню принципу правової визначеності під час реалізації повноважень Антимонопольного комітету України, передбачених законодавством у сфері державної допомоги.

Отже, новий План визначає заходи з удосконалення нормативно-правової бази:

розроблення критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання;

приведення нормативно-правових актів щодо надання державної допомоги суб’єктам господарювання, визнаної відповідно до рішення Комітету недопустимою, у відповідність із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

проведення заходів з моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання;

організаційно-технічне забезпечення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання.

А також - заходи зі стимулювання надавачів державної допомоги виконувати вимоги законодавства у сфері державної допомоги.

Нагадаємо, відповідно до статті 267 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у грудні 2022 року закінчується перехідний період підготовки національного законодавства до вимог правової системи Європейського Союзу.

Відтак нагальною є необхідність усунення прогалин, що наразі залишаються у питаннях практичного застосування європейських норм та правил надання, моніторингу й контролю державної допомоги в Україні.