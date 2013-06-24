27 вересня 2022 року постановою Кабінету Міністрів України затверджено Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему «URIS» і Перелік пріоритетних інформаційних ресурсів системи. Про це повідомляє Урядовий портал.

Національна електронна науково-інформаційна система «URIS» (Ukrainian Research Information System) функціонуватиме з метою зберігання, аналізу, моніторингу та управління даними про наукову і науково-технічну діяльність працівників українських освітніх та наукових установ.

Впровадження системи:

спростить доступ до наукової інформації;

зменшить кількість бюрократичних процедур та дублювання робіт у звітній документації;

покращить представлення результатів вітчизняних наукових досліджень;

полегшить пошук нових ідей та технологій для українських підприємців.

Також електронна науково-інформаційна система «URIS» сприятиме позитивному іміджу української науки у світі. Створення таких систем є європейською та загальносвітовою практикою, що дозволяє наочно відображати напрацювання наукової сфери в країні.

Наступним кроком буде розроблення та затвердження Міністерством освіти і науки України Порядку роботи Національної електронної науково-інформаційної системи «URIS».

Нагадаємо, Уряд підтримав ініціативу МОН щодо можливості задоволення потреб освіти і науки в межах «UNITED 24».