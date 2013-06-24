Вчора, 27 вересня 2022 року, на засіданні Уряду було прийнято рішення щодо затвердження порядку проведення державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, що здійснюються суб’єктами господарювання, які мають заборгованість з обслуговування та погашення кредитів (позик), залучених під державні гарантії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанова передбачає запровадження додаткових механізмів контролю за діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які мають заборгованість з обслуговування та погашення кредитів (позик), залучених під державні гарантії.

Прийнята постанова посилить економічну і фінансову безпеку нашої держави, а також забезпечить подальше ефективне використання державних ресурсів суб’єктами господарювання.