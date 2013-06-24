26 квітня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Прийняття постанови необхідне для запобігання незаконному виготовленню підакцизної продукції та виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.
Реалізація постанови дасть можливість привести нормативно-правові акти Уряду у відповідність до вимог закону № 481/95-ВР у частині уточнення переліку обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів, яке повинно бути внесено до Єдиного державного реєстру. Це необхідно для підвищення споживчої безпеки шляхом посилення контролю за виробництвом тютюнових виробів.
Прийняття постанови сприятиме зменшенню нелегального виробництва та обігу тютюнової сировини та тютюнових виробів, що забезпечуватиме надходження податків до бюджету у повному обсязі.
Це важливо для підтримки безпеки країни, адже більша частина надходжень спрямовується на сектор безпеки і оборони.
Реєстрація обладнання у Єдиному реєстрі розпочнеться через 30 днів з дня набрання чинності зазначеною постановою.
Довідково
Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» з урахуванням змін, внесених Законом України від 29 червня 2023 року № 3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах», які набрали чинності з 22 січня 2024 року.