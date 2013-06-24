У п’ятницю, 10 лютого, на засіданні Уряду прийнято рішення про затвердження Порядку використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Про це повідомляє Урядовий портал.
У Державному бюджеті України на 2023 рік для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачено фінансування у розмірі 35,5 млрд гривень.
Відповідно до затвердженого Урядом Порядку кошти буде спрямовано на такі основні напрями:
1) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) громадських будівель (з урахуванням вимог безпеки щодо захисних споруд цивільного захисту), захисних споруд цивільного захисту;
2) реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг з водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, освітлення;
3) нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України;
4) розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для об’єктів, які зруйновано внаслідок збройної агресії російської федерації проти України;
5) закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств з благоустрою територій;
6) придбання житлових приміщень, садових і дачних будинків для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, об’єкти будівництва (їх складові частини) яких знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.
Умовами виділення коштів Фонду за напрямами є:
1) створення, приріст, оновлення (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), придбання основних фондів комунальної або державної власності;
2) регіони та територіальні громади, яким виділяються кошти фонду, віднесено до території відновлення як одного з функціональних типів територій відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики»;
3) проекти (об’єкти, заходи), на які виділяються кошти фонду за напрямами, передбаченими цим Порядком, включено до регіонального плану відновлення та розвитку, затвердженого у встановленому порядку;
4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти фонду, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання;
5) гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що викуповується або будується, не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену уповноваженим органом.
Звернення про виділення коштів від Фонду на вищезазначені напрями зможуть подавати представники обласних, Київської міської держадміністрацій (обласних військово-цивільних, військових, Київської міської військової адміністрації) до Мінінфраструктури, Міненерго, МОЗ та МОН.