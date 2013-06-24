Рахунок Міністерства соціальної політики був відкритий у Національному банку України з метою акумуляції допомоги на відновлення України. Він використовуватиметься для зарахування благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків від фізичних та юридичних осіб, як з України, так і з-за кордону. Про це повідомляє Урядовий портал.
«Ми закликаємо світову спільноту підтримати українців та спрямовувати кошти на гуманітарний рахунок для допомоги вразливим категоріям населення. Важливо, що верифікований державою єдиний гуманітарний рахунок гарантує адресність допомоги та контроль донорів над кожною гривнею»,- заявила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.
Міністерство соціальної політики спрямовуватиме отримані на рахунок кошти за наступними напрямами:
· оплати виготовлення та встановлення допоміжних засобів реабілітації, у тому числі протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності та функціональності, зроблених за новітніми технологіями та їхніх складових;
· розвиток сімейних форм виховання, в тому числі для дітей, позбавлених батьківського піклування внаслідок російської агресії, шляхом забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів;
· оплату або компенсацію за надання таких соціальних послуг:
- стаціонарний, денний догляд та соціальна адаптація для осіб похилого віку і дорослих з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб у спеціалізованих будинках;
- створення альтернативи для геріатричних будинків;
- підтримане проживання для осіб з інвалідністю, в тому числі з психічними розладами;
- догляд та виховання в умовах, наближених до сімейних (малі групові будинки), включаючи дітей з інвалідністю;
- тимчасовий оплачуваний відпочинок для осіб, які здійснюють догляд за такими дітьми/особами;
- соціальний супровід сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та інклюзивне навчання;
- екстрене (кризове) втручання;
- соціальна реабілітація та надання притулку;
· здійснення компенсацій видатків для комунальних установ на основну, додаткову заробітну плату та інші заохочувальні виплати фахівцям із соціальної роботи.
Реквізити рахунку:
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA823000010000032302338301027
код ЄДРПОУ 37567866
Отримувач: Міністерство соціальної політики України
Для зарахування коштів у EUR:
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
IBAN DE85500000000050002137
PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
Для зарахування коштів у USD:
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 804790266
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027
Для зарахування коштів у GBP:
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 80033041
IBAN GB52CHAS60924280033041
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
SORT CODE: 60-92-42
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027