Рахунок Міністерства соціальної політики був відкритий у Національному банку України з метою акумуляції допомоги на відновлення України. Він використовуватиметься для зарахування благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків від фізичних та юридичних осіб, як з України, так і з-за кордону. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми закликаємо світову спільноту підтримати українців та спрямовувати кошти на гуманітарний рахунок для допомоги вразливим категоріям населення. Важливо, що верифікований державою єдиний гуманітарний рахунок гарантує адресність допомоги та контроль донорів над кожною гривнею»,- заявила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Міністерство соціальної політики спрямовуватиме отримані на рахунок кошти за наступними напрямами:

· оплати виготовлення та встановлення допоміжних засобів реабілітації, у тому числі протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності та функціональності, зроблених за новітніми технологіями та їхніх складових;

· розвиток сімейних форм виховання, в тому числі для дітей, позбавлених батьківського піклування внаслідок російської агресії, шляхом забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів;

· оплату або компенсацію за надання таких соціальних послуг:

- стаціонарний, денний догляд та соціальна адаптація для осіб похилого віку і дорослих з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб у спеціалізованих будинках;

- створення альтернативи для геріатричних будинків;

- підтримане проживання для осіб з інвалідністю, в тому числі з психічними розладами;

- догляд та виховання в умовах, наближених до сімейних (малі групові будинки), включаючи дітей з інвалідністю;

- тимчасовий оплачуваний відпочинок для осіб, які здійснюють догляд за такими дітьми/особами;

- соціальний супровід сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та інклюзивне навчання;

- екстрене (кризове) втручання;

- соціальна реабілітація та надання притулку;

· здійснення компенсацій видатків для комунальних установ на основну, додаткову заробітну плату та інші заохочувальні виплати фахівцям із соціальної роботи.

Реквізити рахунку:

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA823000010000032302338301027

код ЄДРПОУ 37567866

Отримувач: Міністерство соціальної політики України

Для зарахування коштів у EUR:

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

Для зарахування коштів у USD:

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 804790266

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

Для зарахування коштів у GBP:

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 80033041

IBAN GB52CHAS60924280033041

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

SORT CODE: 60-92-42

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027