1 квітня 2022 року під час засідання Уряду прийнято рішення щодо внесення змін у розпорядження КМУ «Про затвердження тимчасового складу Національного агентства зі забезпечення якості вищої освіти», а також затверджено нових керівників Національного агентства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прийняті рішення:

- звільнити Квіта Сергія Мироновича з посади голови НАЗЯВО за власним бажанням, у зв'язку зі зміною посади на президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» та вивести його зі складу НАЗЯВО;

- звільнити Бутенка Андрія Петровича з посади заступника голови НАЗЯВО у зв’язку з переходом на іншу посаду та призначити його головою НАЗЯВО до закінчення повноважень тимчасового складу;

- призначити Назарова Івана Володимировича заступником голови НАЗЯВО до закінчення повноважень тимчасового складу;

- ввести до складу НАЗЯВО Андрєєва Микиту Андрійовича – студента приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Жученка Олексія Анатолійовича – директора департаменту якості освітнього процесу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктора технічних наук, професора, Стецюк Оксану Василівну – доцента кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидата географічних наук, доцента.

Нагадаємо, змінено терміни реєстрації для проходження сертифікації педагогічних працівників.