Кабінет Міністрів України затвердив Угоду між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері молодіжної політики. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідну постанову, розроблену за ініціативи Міністерства молоді та спорту України, було ухвалено під час засідання Уряду 12 липня 2022 року.

Зазначена Угода започаткує нормативно-правову базу українсько-турецького співробітництва у сфері молодіжної політики між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством молоді та спорту Турецької Республіки.

«Це важливий документ, який сприятиме подальшому розвитку співробітництва у сфері молодіжної політики між двома країнами та забезпечить необхідні правові умови для розвитку двосторонніх українсько-турецьких зв’язків через центральні органи виконавчої влади та громадські організації молодіжної спрямованості», — повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Співпраця передбачена за такими напрямами:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення та розвитку молоді;

залучення молоді до волонтерства;

вивчення та популяризація історичного минулого та культурного сьогодення українського, турецького та кримськотатарського народів;

розвиток молодіжних центрів і просторів;

популяризація здорового способу життя молоді;

розвиток міжкультурного діалогу.

Прийняття відповідної постанови дозволить завершити внутрішньодержавні процедури для набрання чинності Угоди.