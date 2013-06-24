На засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2023 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації». Про це повідомляє Урядовий портал.

Таке рішення Уряду удосконалює механізм розподілу додаткової дотації, затверджений зазначеним Порядком, а саме врахування під час розподілу додаткової дотації:

- кількості внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися після 24 лютого 2022 року, станом на 01 січня 2023 року, за даними Міністерства соціальної політики України;

- надходження до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб станом на 01 січня 2023 року.

Внесені зміни дають можливість Уряду здійснити розподіл додаткової дотації з урахуванням кількості внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися після 24 лютого 2022 року, та надходжень податку на доходи фізичних осіб станом на 01 січня 2023 року.

Довідково

У Державному бюджеті України на 2023 рік передбачено 24 млрд гривень на додаткову дотацію місцевим бюджетам для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації.