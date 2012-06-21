На засіданні Кабінету Міністрів, 18 серпня 2021 року, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Експортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн. За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд хоче посилити підтримку вітчизняних підприємств, які опановують іноземні ринки, а тому розширює відповідну програму.

«За другий квартал ВВП України виріс на 5,4%. Важливу роль у відновленні економіки зіграло зростання українського експорту, який за пів року виріс на 31%, або на 7 млрд доларів. Збільшення статутного капіталу Експортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн дозволить розширити присутність українських товарів на закордонних ринках», - відзначив Прем’єр-міністр.

Також, Денис Шмигаль відзначив, що за останній рік малий та середній бізнес отримав понад 60 млрд грн доступних та дешевих кредитів. Прем’єр-міністр наголосив, що держава і надалі підтримуватиме українських підприємців через програму доступних кредитів «5-7-9», державних портфельних гарантій та здешевлення кредитування для фермерів.