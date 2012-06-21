Вступне слово Прем’єр-міністр Денис Шмигаль присвятив темі освіти. Він привітав педагогів, школярів, студентів із Днем знань і побажав успіхів у навчанні, яке стане базисом майбутніх звершень і досягнень. Новий навчальний рік розпочався у звичайному режимі, й епідемічна ситуація дає змогу закладам освіти працювати у традиційному форматі. Прем’єр закликав усіх українців не забувати про важливість вакцинації.

«Це необхідна умова для безпечного проходження всього навчального року і для вчителів, і для учнів. Що більше щеплень буде зроблено, то менше ризиків нових спалахів коронавірусу в освітніх закладах. Звертайтеся до пунктів щеплень. В Україні достатньо вакцин, і кожен охочий може вакцинуватися», — зазначив Прем’єр.

Він заявив, що профільне міністерство розробило методичні рекомендації для навчання за допомогою дистанційних форм: «Усі готові до роботи в умовах посиленого карантину, якщо буде нагальна необхідність переводити навчальні заклади на дистанційну роботу».

На порядок денний було винесено рішення з розвитку освіти. Кабмін надав мільярд гривень субвенції для регіонів на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів». Гроші спрямують на формування в освітніх закладах безбар’єрного простору, організацію та забезпечення здорового харчування. Ідеться про ремонти шкіл і харчоблоків. Нині у співпраці з облдержадміністраціями й народними депутатами погоджено понад 500 проєктів, покликаних поліпшити умови для належного освітнього процесу. Ще 150 мільйонів гривень субвенції спрямують місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти.

«Це важливий крок, щоб здобувачі освіти здобували професійні навички безпосередньо під час навчання. На українському ринку дедалі більше відчувається потреба у кваліфікованих робітничих кадрах. І наша мета — задовольнити цей попит максимально, повернути престиж професійно-технічній освіті, заохочувати підприємців інвестувати в освіту, мотивувати вчителів кращими зарплатами, а студентів — вищими стипендіями», — прокоментував Денис Шмигаль.

Уряд запровадив зміни до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Це означає, що стипендії зростуть: у системі профтехосвіти — у 2,5 раза, вищої освіти — щонайменше у 1,5 раза. Востаннє стипендії зростали 2017 року.