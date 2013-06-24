Вчора, 7 червня 2022 року, на черговому засіданні Уряду прийнято рішення щодо перерозподілу видатків у сфері освіти. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, ухвалено розпорядження КМУ щодо перерозподілу деяких видатків державного бюджету, що передбачені Міністерству освіти і науки на 2022 рік для фінансового забезпечення модернізації Єдиної державної електронної бази з питань освіти та забезпечення видання підручників для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах загальної середньої освіти.

«Попри складну ситуацію в Україні через агресію російської федерації, нам вдалося завершити 2021/2022 навчальний рік. Зараз працюємо над проведенням прозорої вступної кампанії та готуємося до безпечного очного освітнього процесу в наступному навчальному році», – зазначив Сергій Шкарлет.

За словами Міністра, для успішного проведення вступної кампанії згідно з Правилами прийому до закладів фахової передвищої та вищої освіти питання модернізації програмного забезпечення ЄДЕБО було нагальним.

Також прийнято рішення про видання унікальних в системі засобів корекційного навчання та виховання підручників для осіб з ООП, що є необхідною умовою для здобуття ними освіти.

«Коштом перерозподілу передбачено видання майже 5 тис. підручників шрифтом Брайля та 50 тис. підручників для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються у ЗЗСО», – повідомив у телеграм-каналі Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, завершується перший етап підтвердження участі в основній сесії НМТ.