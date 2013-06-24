Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 1178 від 12 жовтня 2022 р., які направлені на створення належних умов для ефективного здійснення публічних закупівель. Відповідне рішення, що було розроблене Міністерством економіки України, прийняте на засіданні Уряду 17 лютого 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Мінекономіки здійснює постійний моніторинг системи публічних закупівель для забезпечення ефективного реагування на динаміку їхнього стану. Ми поступово повертаємося до обов’язкового використання Prozorro в закупівлях. Так, цим рішенням ми суттєво скоротили перелік виключень, коли дозволяється укладати прямі договори без тендеру, зобов'язали публікувати більше інформації про прямі закупівлі. Також ми закликаємо усіх замовників максимально відповідально ставитися до тендерного процесу і докладати максимум зусиль для забезпечення конкуренції в торгах», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зміни до постанови включають у себе погодження її положень з іншими законодавчими актами. Крім того, були прийняті наступні основні зміни: