Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку формування та використання сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова була ухвалена під час засідання уряду.

Як зазначається в пояснювальній записці до документу, покращення впровадження та використання в Україні COVID-сертифікатів технічно сумісних із запровадженими в Європейському Союзі, дозволить забезпечити більшу кількість громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, можливістю виїзду, транзитного проїзду та перебування на території інозмених держав, зокрема. держав-членів Європейського Союзу, а також додатковими можливостями щодо контролю дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо впровадження COVID-сертифіката - документа, який підтверджуватиме статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від COVID-19.

З 1 липня Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами запустило бета-тестування COVID-сертифікатів. Долучитися можуть люди, які вже отримали дві дози вакцини від COVID-19 на території України. COVID-сертифікат діє 180 днів. Уже близько 10 тис. користувачів зареєструвалися. Стати бета-тестувальником можна за посиланням.

Наразі триває оцінка української розробки відповідності специфікації Європейського союзу.

Уся актуальна інформація для подорожей громадян України за кордон — умови в’їзду та транзиту, контакти посольств і консульств України за кордоном — доступна на онлайн карті МЗС України.

Розробкою та технічною реалізацією COVID-сертифікатів спільно займаються Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС та ДПСУ. Документ розробляється з урахуванням міжнародних вимог – EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.