Кабінет Міністрів України розпорядженням від 13 травня 2022 року вніс зміни до складу правління АТ «Укрзалізниця». До топменеджменту компанії приєдналися фахівці, які мають багаторічний досвід роботи в галузі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, відповідно до розпорядження Уряду від 13 травня №384-р на посади членів правління товариства призначені Володимир Крот, Роман Черніцький та Вячеслав Єрьомін. Багаторічний досвід роботи фахівців у залізничній галузі дозволить підвищити ефективність роботи компанії в умовах війни та ухвалювати стратегічні рішення для розвитку та відновлення товариства.

При цьому зазначеним розпорядженням з посад членів правління звільнено Григорія Бойка та Павла Цубера. Вони продовжать роботу в компанії на інших посадах.

Постановою КМУ від 13 травня 2022 року № 571 чисельність правління АТ «Укрзалізниця» збільшено з семи до восьми осіб.

Таким чином, чисельність правління компанії відтепер відповідає тій, яка передбачена статутом АТ «Укрзалізниця». Крім того, після зазначених змін кожна вертикаль компанії має свого керівника, у тому числі й вантажні перевезення, які вже багато років не мали на чолі профільного члена правління. Таке рішення надважливе, адже саме зараз компанія має змінити логістику вантажних перевезень та повернути фінансові надходження від їх здійснення.

Нагадаємо, що крім новопризначених членів до складу правління АТ «Укрзалізниця» входить голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін, а також члени правління Олександр Перцовський, Орест Логунов, Євген Шрамко та Євген Лященко.