На засіданні Уряду було ухвалено рішення про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014р. № 413. Внесеними змінами передбачається приведення Постанови у відповідність з оновленим законодавством України та забезпечення захисту прав і свобод військовослужбовців та представників інших Сил безпеки та оборони, які брали і беруть участь у захисті України від російського агресора. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтак, актом визначено процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. Завдяки внесеним змінам зазначена категорія осіб матиме змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».