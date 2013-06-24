Понад 3 мільйони пацієнтів в Україні користуються програмою «Доступні ліки», яка діє з 2017 року.

За роз’ясненнями Національної служби здоров’я України, з 1 жовтня 2021 року розширено програму реімбурсації новими напрямами. Це – препарати інсуліну та лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії. Пацієнтам із розладами психіки та поведінки, епілепсією електронний рецепт виписуватимуть психіатри та неврологи. Пацієнтам із діабетом, які потребують інсуліну – первинний електронний рецепт виписуватиме ендокринолог. Повторний рецепт на препарати інсуліну, за призначеним планом лікування, зможе виписати сімейний лікар.

А як бути, коли сімейний лікар у відпустці? Чи правомірні дії сімейного лікаря, який за відсутності щеплення від COVID-19, відмовляє пацієнту в отриманні рецепту на ліки від бронхіальної астми за програмою «Доступні ліки» ?

З такими та іншими питаннями стосовно програми «Доступні ліки» на урядову «гарячу лінію» зверталися громадяни майже з усіх областей України.

Як повідомили редакції газети «Урядовий кур’єр» в Урядовому контактному центрі, з початку 2021 року на урядову «гарячу лінію» надійшло майже півтисячі звернень з питань реалізації урядової програми «Доступні ліки».

Заявники – передусім із м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької областей, зверталися щодо: проблем з отриманням рецепту на ліки у закладі охорони здоров’я; відмови у наданні ліків за вже отриманим рецептом в аптечному закладі. Крім того, з жовтня почали надходити звернення про реалізацію нового порядку забезпечення препаратами інсуліну.

Ось деякі прикладів звернень на окреслені теми.

На урядову «гарячу лінію» 24 серпня зателефонувала жителька м. Херсон – особа з інвалідністю III групи, хвора на цукровий діабет. Жінка повідомила, що для отримання інсуліну має відвідувати лікаря-ендокринолога кожні 3 місяці. Фінансові можливості для поїздки до медичного закладу у неї обмежені, тому вона просила сприяння у забезпеченні інсуліном без відвідування лікаря.

В Управлінні охорони здоров’я Херсонської міської ради повідомили, що за інформацією адміністрації комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня», заявниця 6 вересня отримала інсулін терміном до 26 жовтня 2021 року.

У подальшому план її лікування буде створюватися лікарем - ендокринологом дистанційно, тобто присутність заявниці у поліклініці не обов’язкова.

Заявниця з м. Дніпро поскаржилася на сімейного лікаря, який відмовив їй в отриманні рецепту на ліки від астми за програмою «Доступні ліки» з причини відсутності у неї щеплення від COVID-19.

Жінка просила посприяти в одержанні рецептів на ліки від бронхіальної астми.

Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради оперативно розглянув звернення, за результатами якого комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Дніпровської міської ради поінформувало, що питання заявниці вирішено повністю.

Що робити, якщо сімейний лікар у декретній відпустці? Хто має виписувати рецепти? Заявниця з м. Кривий Ріг, зателефонувавши 10 вересня на урядову «гарячу лінію», просила допомогти вирішити проблему, оскільки в амбулаторії інші лікарі відмовляються у наданні рецепту на отримання ліків за програмою «Доступні ліки».

За результатами розгляду звернення в Управлінні охорони здоров’я виконавчого комітету Криворізької міськради з питання щодо пільгового медикаментозного забезпечення повідомили про таке.

За інформацією, наданою адміністрацією КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Криворізької міської ради, встановлено, що 15 вересня цього року на амбулаторному прийомі заявницю було оглянуто сімейним лікарем амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Виписано за пільговим рецептом відповідні препарати, а також запропоновано переукласти декларацію з лікарем - терапевтом амбулаторії, на що заявниця погодилася.

Пенсіонерка, особа з інвалідністю II групи, хвора на цукровий діабет, яка мешкає у Чернівецькій області, просила допомогти у такій ситуації.

4 жовтня вона звернулася до лікаря-ендокринолога районної поліклініки з питання отримання електронного рецепту на медичний препарат (комбінований інсулін) . За її словами, лікар-ендокринолог не може виписати електронний рецепт на зазначений препарат, оскільки має проблеми з комп’ютером. Станом на 2 жовтня вичерпалися запаси необхідних ліків, придбати їх за власні кошти у заявниці немає можливості. Тому вона звернулася за допомогою на урядову «гарячу лінію».

У відповіді Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації зазначається, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 584 з 1 жовтня 2021 року програма реімбурсації препаратів інсуліну перейшла під адміністрування НЗСУ. Це обумовлює обов’язкове ведення медичних записів та створення планів лікування в електронній системі охорони здоров’я.

У зв’язку з технічними несправностями в електронних медичних інформаційних системах (МІС) ведення медичних записів займає більше часу, ніж відведено на прийом одного пацієнта, що викликає незадоволення та скарги. Згідно з інформацією, наданої лікарем-ендокринологом КНП «Хотинська БЛІЛ», заявниця отримала електронний рецепт на необхідний препарат інсуліну.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall (https://bit.ly/2XF55oX)

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) — +38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua