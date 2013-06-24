За минулий тиждень майже 300 підприємців отримали кредити за урядовою програмою «Доступні кредити 5—7—9%» на загальну суму 1,1 млрд грн. З початку чинності програми (лютий 2020 року) банки видали бізнесу 50,4 тис. кредитів на 154,6 млрд грн. Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 60,8 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів — 28,6 млрд грн. На антивоєнні цілі було видано 27,6 млрд грн, на інвестиційні цілі — 10,8 млрд грн. Аграрії отримали 25,7 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1 млрд грн для поповнення обігових коштів.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сільському господарстві (53%), торгівлі та виробництві (24%), промисловій переробці (14%). Серед регіонів лідери за сумами укладених кредитних договорів — Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та м. Київ.
У програмі беруть участь 44 банки, найбільшу кількість кредитів видали ПриватБанк (20,9 тис.), Ощадбанк (7,4 тис.) та «Райффайзен Банк Аваль» (4,7 тис.).