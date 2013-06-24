Понад 13 тисяч заяв подали українці на отримання грантів за урядовою програмою єРобота, яка стартувала в липні цього року. Близько 2 тисяч з них визнано успішними і заявники отримають від держави кошти на започаткування чи розвиток бізнесу. На сьогодні майже 200 млн грн перераховано на рахунки одержувачів грантів і вони вже можуть реалізовувати свої бізнес-ідеї. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія .

Розмір гранту, який можна отримати, - від 50 тис. грн до кількох мільйонів.

Перевірити, чи відповідаєте ви базовим технічним вимогам для подачі заявки на гранти, і чи немає за вами або вашим підприємством в реєстрах боргів, незакритих стягнень, помилок даних тощо, можна самостійно в наступних реєстрах. Інформацією саме з цих реєстрів керуються спеціалісти при прийнятті рішень щодо правомірності вашої заявки.

Електронний кабінет платника – перевірка боргів по податках

Єдиний реєстр боржників:

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень

Стан розгляду справ. Інформація щодо стадій розгляду судових справ, змінених після 28 травня 2015 року:

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України

(Для платників ПДВ) Реєстр платників податку на додану вартість:

Державний електронний інформаційний ресурс МВС, в якому обробляється інформація з питань судимостей

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Перевірка недійсних документів – перевірити дійсність паспорта громадянина України

Нагадаємо, проект єРобота включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.