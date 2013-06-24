Урядовці зі 100 країн світу домовились створити Міжнародну платформу щодо вирішення кліматичних питань. Таке рішення було схвалене на Інклюзивному форумі щодо підходів до питання зменшення викидів вуглецю (IFCMA), який проходив у гібридному форматі у місті Париж. Про це повідомляє Урядовий портал.

На події були присутні близько 500 високопоставлених урядовців, які представляли близько 100 країн з усього світу, за винятком росії та білорусі. Від України участь у заході взяли заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький та директор Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню Вікторія Киреєва.

Метою новоствореної платформи є спільне вирішення викликів, з якими стикаються уряди у прискоренні переходу до низьковуглецевих технологій, а також роль, яку може відіграти IFCMA у підтримці покращених даних та інформації.

Варто зазначити, що станом на 30 січня 2023 року 133 країни світу, що представляють близько 91% світового ВВП і охоплюють близько 83% глобальних викидів, схвалили цілі щодо нульового чистого викиду вуглецю. Відповідно до принципів багатосторонньої архітектури кліматичної політики, викладеної в Паризькій угоді, країни використовують або планують використовувати широкий набір політик щодо скорочення викидів.

Нагадаємо, що у 2021 році Уряд України схвалив оновлений Національно визначений внесок до Паризької угоди, у плані з реалізації якого будуть визначені необхідні ключові заходи зі скорочення викидів парникових газів.

Очікується, що співпраця різних країн сприятиме посиленню світових зусиль зі скорочення викидів у всьому світі за рахунок кращого обміну даними та інформацією, обміну досвідом на основі фактичних даних та інклюзивного багатостороннього діалогу.