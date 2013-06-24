За результатами перебігу урядового проекту «єРобота» визначено 1115 переможців, які отримають від держави гранти на відкриття та розвиток бізнесу. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини» 4 вересня, передає відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

«Загалом на різні грантові програми проекту «єРобота» заявки подали 10116 учасників і на сьогодні ми маємо 1115 переможців. Найбільш популярною є програма «Власна справа», на отримання гранту за якою подали заявки 9 тисяч українців, що прагнуть започаткувати свій бізнес або розширити його. З них успішними є 1038 заявок, загальна сума, яка буде виплачена державою по ним складає 240 млн грн», - розповіла Тетяна Бережна.

Вона також зазначила, що кошти переможцям, які відкрили рахунки в банку і уклали договір про отримання мікрогранту, вже перераховані - це 227 осіб на загальну суму 52,7 млн грн, і вони можуть їх вже використовувати на запуск або розвиток власної справи. Найближчим часом гроші на рахунки отримають ще 157 переможців першої хвилі на загальну суму 36,6 млн грн. Сьогодні, 5 вересня, розпочнеться 6 хвиля подачі заявок на отримання гранту в рамках програми «Власна справа».

Найбільш популярними видами економічної діяльності успішних заявників чотирьох хвиль є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 26% успішних заявок, переробна промисловість - 22%, тимчасове розміщування й організація харчування - 12%, надання інших видів послуг - 7%, професійна, наукова та технічна діяльність - 6%.

Найактивнішими і найуспішнішими у поданні заявок є мешканці Києва (16%), Київської (10%), Дніпропетровської (8%), Полтавської (8%), Львівської (7%), Рівненської (7%) областей.

Нагадаємо, проект «єРобота» включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Реалізація урядових грантових програм проекту «єРобота» дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч нових робочих місць.