Редакція потребує фахівця на посаду літературного редактора. Заробітна плата згідно із штатним розписом. Дзвонити: +38(067) 778-14-78, Олена Шульга, редактор відділу літературного редагування та перекладу.
ВАКАНСІЯ
Редакція потребує фахівця на посаду літературного редактора. Заробітна плата згідно із штатним розписом. Дзвонити: +38(067) 778-14-78, Олена Шульга, редактор відділу літературного редагування та перекладу.
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