У складі комунального підприємства «Центр надання соціальних послуг Тростянецької міської ради» Сумської області за кілька місяців з’явиться перший на Сумщині притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Він розміститься в колишньому закладі охорони здоров’я, збудованому в 1980-х роках в одному із сіл району (заради безпеки майбутніх отримувачів послуги назву населеного пункту не розголошують). Приміщення добре збереглося, але потребує капітальної реконструкції. Майбутній притулок розраховано на шість місць. Кілька кімнат буде відведено для дорослих з дітьми.

А доки там господарюють будівельники, міськрада вже подбала про облаштування майбутнього соціального закладу. Для персоналу придбано комп’ютери, принтери, мультимедійну дошку, а також новенький автомобіль «пежо» для мобільної бригади. Затверджено штат співробітників, до якого ввійдуть психолог, фахівець соціальної роботи, водій. Медиків за потребою залучатимуть із міської лікарні.

«Створення притулку — нагальна потреба територіальної громади. Торік було зафіксовано 94 випадки домашнього насильства. Переважно страждають жінки, але нерідко жертвами стають люди похилого віку. Насилля має не лише фізичний вияв, що довести простіше, а й психологічний, економічний. І якщо в першому разі потерпілого можна відправити на деякий час до лікарні, то як захистити тих, кого постійно принижують словесно, в кого відбирають гроші? Психологічний і матеріальний захист ці люди знайдуть у притулку», — каже заступник Тростянецького міського голови Олена Волкова.

Загальна сума державної субвенції для створення притулку та мобільної бригади для надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, становить приблизно 9,5 мільйона гривень, з них майже 6,5 мільйона передбачено на реконструкцію приміщення. Утримання закладу фінансуватимуть із місцевого бюджету. Міська рада пропонує територіальним громадам Сумщини співпрацю у плані його фінансової підтримки.

«Протидія домашньому насильству — пріоритет у діяльності Мінсоцполітики, і саме тому ми розбудовуємо мережу спеціалізованих служб, які зможуть максимально ефективно та своєчасно надати необхідну допомогу людям, котрі її потребують», — зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час онлайн-зустрічі з народними депутатами України щодо реалізації cубвенції на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Цього року, за словами міністра, завдяки успішній реалізації субвенції буде створено 30 нових притулків, 38 центрів денного перебування, 58 консультативних служб, придбано 41 автомобіль для мобільних бригад, які діють при притулках, поліпшено рівень надання соціальних послуг у 16 наявних притулках.