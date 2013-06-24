Для відновлення усмішки в сучасній стоматології на верхній і нижній щелепі застосовують бюгельне протезування зубів. Знімні ортопедичні конструкції виготовляють у власній зуботехнічній лабораторії клініки «Люмідент» у Києві для кожного пацієнта за формою і розміром, що забезпечує комфорт під час носіння. За відгуками пацієнтів, на бюгельний протез ціна виправдана, тому протезування шляхом встановлення знімних зубних конструкцій — популярна послуга в мережі клінік «Люмідент».
Бюгель і його особливості
Бюгельний протез отримав назву від одного з елементів знімною конструкції — несучої металевої дуги, яка німецькою мовою називається Bügel. Дугоподібний металевий каркас — базис, на який кріпляться акрилові ясна зі штучними зубними коронками із максимальною імітацією рідних тканин.
На опорних зубах бюгельний протез верхньої або нижньої щелепи фіксується за допомогою спеціальних кріплень, і це відмінна риса бюгельних протезів.
Види бюгелів
За типом фіксації зубні знімні конструкції діляться на види.
- Бюгельний протез на замках (аттачменті). Забезпечує надійну фіксацію, а замкові кріплення вирізняються тривалим терміном експлуатації. Перевага цих знімних зубних конструкцій — непомітність і доступність у середньому ціновому сегменті.
- Телескопічний бюгельний протез встановлюють за допомогою двох штучних коронок, які не помітні навіть під час широкої усмішки. Щоправда, протезування цим способом передбачає обточування опорних зубів під телескопічні коронки.
З огляду на високу технологічність виготовлення встановлення бюгельних протезів цього типу вирізняється вищою ціною. Бюгельний протез на ацеталової кламерах має кріплення у вигляді металевих або безметаллових дуг-рогачів. Особливість і перевага такого бюгельного протеза — можливість проводити протезування навіть у разі розхитаних зубів. Ще один плюс — цінова доступність.
Кому підходить бюгельне протезування
Показання до бюгельним протезів визначає лікар-ортопед після оцінювання чутливості слизової, стану опорних зубів, конфігурації міжзубних відростків ясен. Протезування зі встановленням бюгельних зубних протезів проводять за такими показниками:
- у разі часткової нестачі одного або кількох зубів на верхній або нижній щелепі;
- у разі неможливості протезування шляхом імплантації;
- за наявності захворювання тканин пародонту, оскільки бюгельне система має шинізуючий ефект;
- у разі рухомості зубів.
У клініці «Люмідент» проводять протезування бюгелем з опорою на імпланти навіть у разі повної адентії, якщо немає протипоказань.
Вартість бюгельного протезування
Ціна дугового протеза формується в кожному разі індивідуально з урахуванням:
- розміру і виду протеза;
- матеріалу виготовлення;
- особливостей фіксації;
- кількості одиниць у зубному ряду, яких бракує.
У прайсі ми пропонуємо ціни, доступні широкому колу пацієнтів. Запрошуємо всіх жителів і гостей Києва в клініки «Люмідент» по здорові зуби і гарною усмішку!
Ліцензія на медичну практику МОЗ № 834 видана 26 вересня 2013 року
Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем