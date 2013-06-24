Для відновлення усмішки в сучасній стоматології на верхній і нижній щелепі застосовують бюгельне протезування зубів. Знімні ортопедичні конструкції виготовляють у власній зуботехнічній лабораторії клініки «Люмідент» у Києві для кожного пацієнта за формою і розміром, що забезпечує комфорт під час носіння. За відгуками пацієнтів, на бюгельний протез ціна виправдана, тому протезування шляхом встановлення знімних зубних конструкцій — популярна послуга в мережі клінік «Люмідент».

Бюгель і його особливості

Бюгельний протез отримав назву від одного з елементів знімною конструкції — несучої металевої дуги, яка німецькою мовою називається Bügel. Дугоподібний металевий каркас — базис, на який кріпляться акрилові ясна зі штучними зубними коронками із максимальною імітацією рідних тканин.

На опорних зубах бюгельний протез верхньої або нижньої щелепи фіксується за допомогою спеціальних кріплень, і це відмінна риса бюгельних протезів.

Види бюгелів

За типом фіксації зубні знімні конструкції діляться на види.

Бюгельний протез на замках (аттачменті). Забезпечує надійну фіксацію, а замкові кріплення вирізняються тривалим терміном експлуатації. Перевага цих знімних зубних конструкцій — непомітність і доступність у середньому ціновому сегменті.

Телескопічний бюгельний протез встановлюють за допомогою двох штучних коронок, які не помітні навіть під час широкої усмішки. Щоправда, протезування цим способом передбачає обточування опорних зубів під телескопічні коронки.

З огляду на високу технологічність виготовлення встановлення бюгельних протезів цього типу вирізняється вищою ціною. Бюгельний протез на ацеталової кламерах має кріплення у вигляді металевих або безметаллових дуг-рогачів. Особливість і перевага такого бюгельного протеза — можливість проводити протезування навіть у разі розхитаних зубів. Ще один плюс — цінова доступність.

Кому підходить бюгельне протезування

Показання до бюгельним протезів визначає лікар-ортопед після оцінювання чутливості слизової, стану опорних зубів, конфігурації міжзубних відростків ясен. Протезування зі встановленням бюгельних зубних протезів проводять за такими показниками:

у разі часткової нестачі одного або кількох зубів на верхній або нижній щелепі;

у разі неможливості протезування шляхом імплантації;

за наявності захворювання тканин пародонту, оскільки бюгельне система має шинізуючий ефект;

у разі рухомості зубів.

У клініці «Люмідент» проводять протезування бюгелем з опорою на імпланти навіть у разі повної адентії, якщо немає протипоказань.

Вартість бюгельного протезування

Ціна дугового протеза формується в кожному разі індивідуально з урахуванням:

розміру і виду протеза;

матеріалу виготовлення;

особливостей фіксації;

кількості одиниць у зубному ряду, яких бракує.

У прайсі ми пропонуємо ціни, доступні широкому колу пацієнтів. Запрошуємо всіх жителів і гостей Києва в клініки «Люмідент» по здорові зуби і гарною усмішку!

Ліцензія на медичну практику МОЗ № 834 видана 26 вересня 2013 року

Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем