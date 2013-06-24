З 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України.

Попри війну, держава продовжує виконувати свої соціальні зобов’язання перед українцями, зокрема із забезпечення державного соціального страхування. Уряд швидко й ефективно реалізував вимоги ухваленого у вересні закону №2620 щодо запровадження нової організаційної моделі соціального страхування в Україні. Згідно із законом, з 1 січня виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснюватиме не Фонд соціального страхування України, а Пенсійний фонд.

Мінсоцполітики звертає увагу, що попри зміну органу, який здійснює страхові виплати, розмір цих виплат для громадян зберігається, а деяких навіть збільшується.

Єдине, що змінюється, — орган, що забезпечуватиме такі виплати. Отже, відтепер Пенсійний фонд України виплачуватиме:

— допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

— допомогу у зв’язку з вагітністю і пологами;

— допомогу на поховання застрахованих осіб, зокрема потерпілих на виробництві;

— одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їхніх сімей.

Реабілітацію постраждалих на виробництві фінансуватимуть і надалі.

Держава зберігає всі виплати і забезпечення допоміжними засобами реабілітації для людей з інвалідністю, а видатки за цим напрямом у 2023 році збільшено вдвічі порівняно з 2022-м — до 3,3 мільярда гривень.

Змінюється лише джерело фінансування цих видатків. Фінансування реабілітації постраждалих відбуватиметься за рахунок Національної служби здоров’я України, забезпечення допоміжними засобами реабілітації — за рахунок державного Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

«Реалізація такого рішення дасть змогу не тільки скоротити управлінський апарат та зменшити видатки на його утримання, що дуже важливо під час повномасштабної війни. Першочергова мета реформування системи соціального страхування — підвищення доступності та ефективності сервісу, забезпечення прозорості процесів», — підкреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Якщо у вас виникли проблеми зі страховими виплатами, по консультацію слід звертатися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до Контакт-центру ПФУ за телефоном: 0-800-503-753.