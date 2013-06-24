Просування російських військ на Ізюмському напрямку зупинилося після того, як українські сили успішно використали переваги місцевості й дали відсіч агресору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Tвітері.

«Прогрес росіян на Ізюмському напрямку зупинився з квітня після того, як українські сили добре використали місцевість, щоб уповільнити просування росіян», - заявили у відомстві.

У Міноборони Британії додали, що росіяни намагалися наростити свої сили на сході України після того, як вони зазнали значних втрат під час невдалого наступу на Київ, але її підрозділи, ймовірно, залишаються недостатньо укомплектованими.

Зазначається, що російські загарбники, ймовірно, прагнуть відновити темпи наступу свого східного угрупування, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і далі просуватися в Донецькій області.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові з 24 лютого по 9 червня ліквідували близько 31 700 російських загарбників, що на 200 осіб більше у порівнянні з попередньою добою.