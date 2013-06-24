Щороку тисячі дітей, батьки яких потрапили у складні життєві обставини, потребують тимчасового влаштування. Доки дитина перебуває в безпечному середовищі під наглядом професійних вихователів, з біологічними батьками працюють соціальні служби. Так дитина залишається у своїй громаді, може ходити до своєї школи чи садка, зберігає контакти з родичами.

Щоб популяризувати цю послугу, в Україні втілюють проєкт«Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату». Керівник секції захисту дітей представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джин Чой каже: «Ми віримо, що Україна має достатньо людських ресурсів, досвіду та бажання втілювати найкращі практики догляду за дитиною. Міжнародні дослідження доводять, що переміщення в заклад посилює стрес і травму для дітей. Натомість влаштування в сімейне середовище — це відновлення внутрішнього потенціалу, можливість упоратися зі стресом. Тому ЮНІСЕФ підтримує ініціативу Міністерства соціальної політики максимально розширити послуги патронату над дитиною. І особливо приємно, що цей проєкт упроваджуватиме партнерство «Кожній дитині» — організація, яка започаткувала сімейний патронат в Україні».

Нині в Україні майже 300 патронатних сімей, а дітей, які потребують їхніх послуг, — тисячі. Завдяки проєкту «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату» кількість таких сімей має подвоїтися. Саме патронат дає шанс зберегти сім’ю для дитини, пояснюєзаступник міністра соціальної політики Назар Танасишин.З-поміж головних завдань — не лише збільшення кількості сімей, а й підвищення професійної компетенції патронатних вихователів та їхніх помічників.

Зокрема, партнерство «Кожній дитині» надаватиме благодійну допомогу багатодітним, опікунським, прийомним, патронатним родинам, дитячим будинкам сімейного типу і сім’ям, які виховують дитину з інвалідністю, повідомляє Мінсоцполітики.