Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1065 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738»внесено зміни до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, зміни стосуються умов надання грантів на будівництво модульної теплиці: відповідно до типового проекту орієнтовною площею 2 га (не менше 1,6 га та не більше 2,4 га) з кількістю створених нових робочих місць не менше 14 на 1 га модульних теплиць шляхом будівництва (встановлення) модульної теплиці, придбання засобів виробництва (садивний матеріал, насіння, технологічне обладнання), покриття витрат на їхню доставку та введення в експлуатацію.

Також в порядку надання грантів для садівництва передбачається створення нових робочих місць у кількості згідно з додатком 1 до порядку, зокрема, постійних працюючих – на стадії висадки насаджень, сезонних працюючих – при вступі саду у фазу товарного плодоношення, яка визначається проектом висадки насаджень, але не пізніше п’ятого року після висадки насаджень.

Разом з тим, конкретизується, що до заяви обов’язково додається (в залежності від виду гранту), підписаний розробником проект будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією (відповідно до типового проекту), або ж підписаний розробником проект висадки насаджень.

Нагадаємо, що Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило програми безповоротних грантів для аграріїв, які були затверджені постановою від 21 червня 2022 р. № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу». Програми стосуються розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, а також тепличних господарств. Основана мета цих програм – підтримка суб'єктів підприємництва, агровиробників, створення робочих місць та забезпечення продовольчої безпеки. Міністерством вже опрацьовано 111 заявок, що надійшли від «Ощадбанку», з яких 30 погоджено на суму 135 955 000 грн.