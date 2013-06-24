З технічних причин Укрзалізниця вимушена оперативно змінити маршрути курсування трьох поїздів, що наразі прямують до Полтави:

№722 Київ — Харків;

№22 Львів — Харків;

№150 Чернівці — Полтава.

Зазначені поїзди замість Миргорода та Полтави-Київської тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну. Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин.Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Просимо вибачення за незручності. У разі потреби для уточнення інформації щодо варіантів пересадок звертайтеся до вокзальних чергових або поїзних бригад.