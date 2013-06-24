Пересувні рентген-апарати, портативні УЗД та електрокардіографи. А ще – капнографи, що незамінні при штучній вентиляції легень. Нове обладнання отримали 45 медзакладів у 18 містах та селах області. Поставки – від Міністерства охорони здоров’я та Світового банку. Сьогодні надточного та сучасного «помічника» у діагностиці отримав й один із пологових будинків Дніпра.

«За проєктом Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» закуповуємо різне обладнання. Придбали й портативні апарати УЗД. Діагностика – один із пріоритетів. Добре, що під час війни можемо надавати українцям всю необхідну допомогу», – розповів перший заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда.

За останній місяць у закладі прийняли майже 200 пологів. Показник більший, ніж до війни, підкреслив заступник Міністра.

Тутешні пацієнтки із різних районів регіону. Обслуговують і жінок із Харківської, Донецької та Запорізької областей. В очікуванні на дитину вони тікали від війни. Прихисток знайшли у Дніпрі.

«Ми прийняли вже більше 600 жінок-переселенок. Половина з них народжувала у нас. З метою безпеки у закладі облаштоване бомбосховище. Там є операційна, генератор резервного живлення та кисень, – пояснює лікар-гінеколог Олена. – Портативний УЗД стане у нагоді. Він працює від акумулятора. Зможемо провести діагностику навіть у разі, якщо зникне світло».

Обладнання – для обстеження вагітних, породілей та новонароджених. До апарату йде три види датчиків. Вони для обстеження серця, молочних залоз, щитовидки та всіх внутрішніх органів.

«Загалом медзаклади області отримали майже 400 одиниць сучасного обладнання. Це техніка нового покоління. Допоможе і поставити точний діагноз, і зменшити ризик ускладнень. Стане у нагоді при лікуванні дітей та дорослих», – зазначила заступниця директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Вікторія Кулик.

Нову техніку установили ще в одній із дніпровських лікарень. Портативний УЗД отримало відділення інтенсивної терапії. Головна «фішка» апарата – надзвичайно висока якість зображення. Під його «контролем» можна максимально точно встановити катетер у магістральну судину, що веде до серця, каже анестезіолог Сергій.

«За допомогою цього апарата можна чітко побачити, де знаходиться судина і як пересувається голка катетера. Це виключає травми органів, що знаходяться поряд: артерій, нервів. Ризик ускладнень зменшується у рази», – сказав анестезіолог Сергій.

Раніше за рентген суперапарат «бачить» і пневмонію – на початковій стадії запалення легень, додав він.

Виходжувати найменших пацієнтів тепер допомагає компактний пристрій – капнограф. Невеличка коробочка – золотий стандарт світової медицини, кажуть лікарі. Цілодобово слідкує за вдихами-видихами немовля, яке ще не може самостійно дихати.

«Капнограф дозволяє налаштувати максимально якісну штучну вентиляцію легень. Він моніторить частоту та склад дихання немовля. Наприклад, вміст вуглекислого газу. Раніше для його визначення треба було брати у маленького пацієнта кров на аналіз», – розповіла дитяча анестезіологиня Олена.

Її колега Оксана додає: одній дитині треба дихати часто, іншій – рідше. Все індивідуально. Налаштувати потрібні для конкретного пацієнта параметри на апараті ШВЛ допомагає саме капнограф.

«Від неправильно налаштованої частоти дихання страждає головний мозок. Йому бракує кисню. Пізніше дитина може мати проблеми зі здоров’ям. Раніше доводилося діяти «всліпу», натомість тепер маємо такий зручний девайс», – сказала дитяча анестезіологиня Оксана.