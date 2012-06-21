Станом на середину липня до опалювального сезону в Україні підготували більш як 50% запланованих житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення.

Про це з посиланням на дані ОДА заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в неділю, 1 серпня.

"Уже більш як 50 відсотків об'єктів готові до опалювального сезону. Цього тижня відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, ключовою темою якого була планова підготовка і стабільне проходження осінньо-зимового періоду. За інформацією ОДА, станом на середину липня підготовлено більше ніж 50 відсотків запланованих житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, 51 відсоток котелень, 54 відсотки теплових мереж", - написав Шмигаль.