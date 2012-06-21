Менш як місяць тому у місті Буча поблизу Києва колектив будівельників відомого ТОВ «АМК РЕМ-БУД» здав в експлуатацію масштабну спортивну Академію, зведену в межах Програми Президента України «Велике будівництво» і яка включена до Програми «25 спортивних магнітів».

Заклад розрахований на 570 відвідувачів на день, складається із власне двоповерхової споруди, двох полів зі штучним покриттям для гри у міні-футбол, майданчиків для занять зі стрит-файту та багатофункціонального, а також для гри у баскетбол, що має поліуретанове покриття.

Днями тут відбулася перша товариська зустріч із баскетболу, яка зібрала численних шанувальників цієї гри.

Упродовж матчу спортсмени впевнилися у високій якості виконаних робіт, адже для будівництва використовувалися лише сучасні матеріали.

Найближчим часом тут заплановані нові змагання, які неодмінно принесуть задоволення як спортсменам, так і уболівальникам, адже в Академії створені максимально комфортні умови.