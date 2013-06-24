В одному з центральних районів столиці Туреччини відкрили Український парк.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

«Відкриття такого парку в центрі Анкари символізує подальше зміцнення українсько-турецької дружби. Сподіваємося, що цей парк, ця чудова локація, стануть активним місцем проведення спільних заходів українцями та турками. Щиро вдячні за те, що України стає більше в Туреччині», - сказав на церемонії відкриття заступник посла України в Туреччині Олексій Чернишев.

Про закладання Українського парку на цьому місці було домовлено понад три роки тому.

«Україна є суверенною і незалежною державою,Туреччинаяк і вся міжнародна спільнота виступили проти вторгнення росії в Україну. Окупація незалежної держави суперечить міжнародному праву. Відкриваючи сьогодні цей парк, ми наголошуємо: «Війни не має бути, люди не повинні гинути, ми стоїмо за мир, незалежність. Кордони кожної суверенної держави повинні поважатися», - сказав на церемонії мер столичного району Чанкая, де було відкрито парк, Альпер Ташделен.

На церемонії виступили представниці хору «Роксолана», що діє при Українській спілці в Анкарі, та дитячий ансамбль кримськотатарського народного танцю «Джиїн».

Нагадаємо, в Анкарі є Український проспект, а у 2021 році у рамках глобального екологічного проєкту Greening of the Planet («Озеленення планети») в Анкарі висадили дерева та кущі, які є символами України.