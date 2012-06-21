Американська компанія Apple працює над впровадженням нових функцій для своїх смарт-годинників Apple Watch. Пристрої зможуть вимірювати артеріальний тиск і температуру тіла.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначено, що в годинниках Series 7 ці функції не з'являться, замість цього основна увага буде приділятися новому дизайну і більш швидкому процесору.

Які нові функції можуть з'явитися в майбутніх Apple Watch (Series 8)

Вимірювання артеріального тиску

Apple створює функцію, яка буде відстежувати динаміку артеріального тиску користувачів, при цьому не показуючи конкретні показники систолічного і діастолічного тиску.

Проте у ЗМІ зазначають, що функція все ще перебуває в стадії розробки і може змінитися. Крім цього, Apple розглядає можливість випустити окремий пристрій, який буде вимірювати кров'яний тиск без манжети.

Вимірювання температури тіла

Компанія планує додати функцію вимірювання температури тіла в Series 8, що вийдуть в 2022 році. У майбутньому Apple планує, що градусник автоматично буде визначати, чи є у носія жар.

Моніторинг сну

У годинниках Series 8 може з'явитися функція відстеження фаз сну, що дозволить йому конкурувати з пристроями Fitbit і інших виробників, в яких такі функції вже є.

Водночас, щоб смарт-годинник не розряджалися, в Apple вивчають різні енергоефективні способи моніторингу даних протягом ночі.

Визначення глюкози в крові

Компанія розглядає можливість введення в Apple Watch функції визначення рівня глюкози в крові та виявлення діабету.

Однак, за інформацією ЗМІ, Apple вже займається цим кілька років, але поки не досягла значного прогресу.