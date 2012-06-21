Арабські Емірати залишаються одними з небагатьох «білих плям» у царині археології – сучасні розкопки почалися тут у 2017 році, повідомляє Gulf News.
Ще в 1992 році на острові Марава знайшли стародавні поселення епохи неоліту віком від шести до восьми тисяч років, зараз фахівцям вдалося провести більш детальне дослідження курганів.
Марава знаходиться приблизно в 100 кілометрах на захід від міста Абу-Дабі і приблизно в 25 кілометрах на північний захід від порту Мірфа. Місце розкопок розташоване на вершині скелястого вапнякового плато, розташованого на захід від села Губбіо в південно-західній частині острова. Ця ділянка складається із семи курганів, які є залишками зруйнованих неолітичних кам'яних споруд.
Під час розкопок археологи знайшли кам'яні наконечники для стріл і уламки прикрашених посудин – найдавніші зразки мистецтва, виявлені в ОАЕ. Археологи також знайшли кам'яну трикімнатну будівлю і низку незвичайних знахідок – наприклад, керамічну вазу, яка була привезена на півострів. Фрагменти вази розписані і є найдавнішим артефактом з нині відомих декоративних творів мистецтва, виявлених в ОАЕ. Нині знахідку виставили в Луврі Абу-Дабі.
Археологи також знайшли численні фрагменти гіпсових посудин, раковини і кам'яне намисто, кістки риб, газелей і дюгонів, а також кістки дельфінів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»