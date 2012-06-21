В Австралії довелося вбити понад 5 тисяч диких верблюдів через їх набігів на сільські громади, повідомляє канал Fox 13. Тварин відстрілювали з вертольотів.
Як пояснила влада штату Південна Австралія, посуха і спека женуть великі стада верблюдів до сільських громад. Через набіги верблюдів місцеві жителі ризикують залишитися без їжі і питної води, крім того, тварини створюють загрозу для водіїв. Також ослаблені верблюди гинуть у водоймах, забруднюючи воду. Від цього страждають місцеві жителі і тварини.
«Ми повинні боротися зі шкідниками, захищаючи запаси води і ставлячи на перше місце життя кожного з нас, включаючи людей похилого віку і дітей, а також місцеву флору і фауну», –відзначили вони.
Верблюдів в Австралії завезли в середині XIX століття для дослідження континенту. Зараз в пустелях Австралії бродять понад мільйон верблюдів. Вони вважаються шкідниками, що несуть загрозу місцевій флорі і забруднюють водойми.