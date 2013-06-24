Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен переміг у першому турі президентських виборів, які проходили у республіці у неділю.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать попередні результати виборів, оголошені у неділю главою МВС Австрії Гергардом Карнером.

Згідно з ними, чинний президент АвстріїАлександер Ван дер Беллен набирає 54,6% голосів. Для перемоги у першому турі виборів президента Австрії необхідно, щоб один із кандидатів набрав не менше 50 відсотків плюс один голос. І це означає, що колишній лідер «Зелених» 78-річний Ван дер Беллен, який йшов на вибори позапартійним, переобирається на другий термін.

Друге місце посів кандидат від правопопулістської та проросійської "Австрійської партії свободи" (FPÖ) Вальтер Розенкранц, який отримує близько 19,1%. Цей кандидат, зокрема, закликав до скасування санкцій ЄС проти росії.

Боротьба за третє місце все ще залишається напруженою: юрист Тасіло Валлентін набирає 8,4% голосів, а рок-музикант, лідер "Пивної партії" Домінік Влазни має 8,2% .

Правопопулістський політик Геральд Гросц посідає п’яте місце з результатом у 6,0% голосів. Очільник партії антиваксерів MFG Міхаель Бруннер – 2,2%. Підприємець Гайнріх Штаудінгер –1,6%.

Явка на виборах склала 52,5%.

Попередні результати не включають голосування поштою, яке буде підраховано у понеділок. Водночас це вже не матиме впливу на перемогу Ван дер Беллена у першому турі – ці результати можуть вплинути хіба на те, хто зайняв третє та четверте місце. Також кандидати, включаючи представника від "Австрійської партії свободи", уже визнали результати виборів та привітали Ван дер Беллена з переобранням.

Термін повноважень федерального президенташість років, після чого він може переобиратися на ще один термін. Чинний президент Ван дер Беллен перебуває на посаді з 26 січня 2017 року.

Як відомо, президент Австрії Александер Ван дер Беллен виступав із різким засудженням повномасштабного вторгнення рф в Україну та заявляв, що українці у своїй боротьбі проти російської агресії воюють і за «наші цінності, мир та свободу».