Федеральний уряд Австрії подав на розгляд парламенту проєкт закону, який передбачає легалізацію асистованого суїциду для тяжкохворих дорослих. «Невиліковно хворі люди мають мати доступ до допомоги в самогубстві», — йдеться у заяві федеральної канцелярії.

Новий законопроєкт дозволяє хронічно або невиліковно хворим дорослим отримати допомогу у скоєнні суїциду. Згідно з документом, людина, яка вирішила добровільно піти з життя, має проконсультуватися із двома лікарями. Ті мають підтвердити, що хворий здатний самостійно приймати рішення. Після цього йому потрібно скласти заповіт, а потім — отримати летальний препарат в аптеці й самостійно його вжити. У лікарській термінології такий спосіб самогубства називають пасивною евтаназією. Сам процес підготовки до евтаназії може розпочатися лише через 12 тижнів після подачі спеціальної заяви. Якщо хворому залишається жити дуже мало, цей період скоротять до двох тижнів.

У грудні 2020 року конституційний суд Австрії постановив, що закон про заборону евтаназії й усіх видів асистованого суїциду порушує права людини, й ухвалив скасувати його. Голосування за нинішній законопроєкт має відбутися у грудні 2021 року. Якщо його буде ухвалено, Австрія стане однією з небагатьох країн Європи, де дозволено евтаназію. Першими країнами в світі, які її схвалили, стали Бельгія і Нідерланди. До переліку входять Швейцарія, Люксембург, Німеччина та Іспанія, яка легалізувала евтаназію в березні цього року.