Відсьогодні в застосунку Дія українці можуть згенерувати COVID-сертифікат про бустерну дозу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Бустерна доза відображається в міжнародному сертифікаті. Після отримання бустерної дози в Дії треба заново згенерувати свої сертифікати. Після цього вони оновляться. Буде відображена «третя доза» вакцини, а також змінений строк дії сертифіката на 270 днів.

«Алгоритм генерування залишився без змін: у застосунку вибираєте розділ Послуги, пункт COVID-сертифікати та документ, який вам необхідний. Лише за кілька кліків та кілька хвилин ви отримуєте оновлений сертифікат. Без поїздок, довгого очікування та контактів з людьми», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Нагадаємо, що в Дії вже згенеровано більше десяти мільйонів «зелених» COVID-сертифікатів. Усю інформацію про них та відповіді на найпоширеніші питання можна знайти на спеціальному лендингу.

Проект реалізований Мінцифри спільно з МОЗ України, НСЗУ та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, проекту EU4DigitalUA і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.