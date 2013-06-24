Естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що в Естонії пройшли навчання 600 українських піхотинців.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інтерв'ю Певкура The Kyiv Independent.

«Ми навчили 600 українських піхотинців. Ми тричі навчали по одній роті. Крім того, в Естоніїпройшли навчання медики, снайпери та деякі інші, точніше не можу розповісти», - сказав Певкура.

За його словами, російська армія не змінилася протягом останніх 100 років. «Під час Першої та Другої світових війн вони використовували одну і ту ж тактику, яка полягала в неймовірних звірствах та воєнних злочинах. Вони ґвалтують дітей, вбивають мирних жителів. Так що в цьому сенсі в російській військовій системі нічого не змінилося. А з іншого боку, звичайно, ми бачимо, що важка артилерія і далекий вогонь, як і раніше, дуже потрібні. Ми думали, що нова війна буде війною високих технологій, але це не так. Це все ще важкий артилерійський бій», - зазначив міністр оборони Естонії.

Він вважає, що росія становить екзистенційну загрозу для НАТО як альянсу. «Ми всі розуміємо, що Росія все ще здатна загрожувати НАТО, тому що в них ще достатньо вогневої могутності. Маючи військово-морський флот і військово-повітряні сили, вони можуть досить швидко поповнити свою армію. А це означає, що загроза нікуди не поділася. Загроза все ще є», - додав Певкур.

За оцінкою міністра, війна закінчиться лише тоді, коли українці здобудуть перемогу. «Звичайно, кожна війна в якийсь момент вимагає рішення на дипломатичному рівні. Але зараз українці борються за свою землю, за свій суверенітет, і поки вони не повернули свою землю, я вважаю, що говорити про закінчення війни не доводиться. Так що, звичайно, ми всі сподіваємося, що ця війна закінчиться якнайшвидше. Але ми також повинні розуміти, що це не так просто, тому що обидві сторони глибоко закопали в окопи, і знадобиться деякий час», - зазначив Певкур.

Нагадаємо, естонський уряд у четвер підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.