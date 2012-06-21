Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На стадіоні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Освіта» відбулося урочисте відкриття ІІІ Традиційного турніру з футболу «Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим 2019». Змагання триватимуть протягом тижня. У них беруть участь команди з Херсонської області та АР Крим.
Так в групі «А» зустрічаються футболісти з Сімферополя, Новомиколаївки, Херсона та Новотроїцького. В групі «Б» – команди з Нової Каховки, Горностаївки, Високопілля, Нижніх Торгаїв. Учасників турніру привітав голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, який зазначив, – «цей спортивний захід дуже важливий, адже не лише популяризує здоровий спосіб життя, а є одним із шляхів деокупації Криму. Через гру у футбол, хлопці демонструють свою позицію, що Крим – це Україна. Ніхто не визнає Крим у складі країни-агресора. Саме тому всі підтримують та посилюють санкції проти Росії. Впевнений, що незабаром півострів повернеться в лоно України. Хлопці, бажаю вам вдалої гри та перемог».
Під час заходу Андрій Гордєєв нагородив призерів чемпіонату Херсонської області 2018 року, команди «Таврія» Новотроїцьке та «Дружба» Новомиколаївка. По завершені фінального матчу відбудеться офіційна церемонія нагородження переможців, призерів та закриття турніру.