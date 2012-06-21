Загальна ситуація з повенями в штаті Ассам погіршилася, тому що піднялася річка Брахмапутра та її притоки затопили великі території в 15 округах і торкнулися 2 25 501 жителя штату, згідно щоденного бюлетеня, випущеному Агентством з управління стихійними лихами штату Ассам (ASDMA).

Нинішня хвиля повені, викликана тривалими проливними дощами в водозбірних районах, торкнулася райони Бакса, Барпета, Бісванат, Бонгайгон, Чіранг, Дхемаджі, Дібругарх, Голагхат, Джорхат, Лакхимпур, Маджулі, Морігаон, Сівасагар, Сонітпур ​​і Тінсукії і торкнулася 512 сіл в 34 округах .