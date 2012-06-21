У селі Контагай у штаті Таміл Наду на півдні Індії археологи знайшли кинджал давньої цивілізації Кіладі.

Його виявили у похованні. Дослідження свідчать, що у цьому місці близько 2,5 тисяч років тому було місто, повідомляє Smithsonian Magazine.

Цивілізація, до якої належав кинджал, була великою і процвітаючою. Невідомо, чому вона зникла.

Згідно з інформацєю Департаменту археології штату Таміл Наду, вуглецеве датування артефакту датується 580 роком до нашої ери. Кинджал вкритий іржею, але у нього добре збереглася дерев'яна рукоять. Він лежав всередині похоронної урни. У ній міг бути прах воїна. Клинок має довжину близько 40 см. Через корозію він зламався навпіл.

Вчені кажуть, що такий тип зброї використовували воїни в період Сангама з III ст. до н. е. до III ст. н. е.

Артефакт передали на лабораторний аналіз. Добре збережена дерев'яна частина дозволить датувати знахідку з точністю до декількох років.

У ході розкопок на території поховання виявили велику кількість скелетів корів, биків, буйволів і кіз. Це свідчить про розвиток сільського господарства. Науковці розкопали залишки будівель з глиняними підлогами і цегляними стінами. Усередині них виявили ями. Вони можуть бути слідами від стовпів, які підтримували дах.

Інші знахідки свідчать, що представники цивілізації Кіладі грали в настільні ігри та писали на глиняних табличках і кераміці. Використовували давню мову Таміл-Брахмі.