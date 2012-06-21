Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

Дерев'яний язичницький ідол дохристиянської доби був виявлений групою археологів в графстві Роскоммон в Ірландії.

Рідкісний артефакт, створений понад 1600 років тому, був витягнутий з болота в шести кілометрах на північний схід від доісторичного королівського поселення Раткроган. Дерев'яне різьблення було виявленеа командою науковців з Archaeological Management Solutions (AMS.

Ідола виготовили в залізному столітті з розколотого стовбура дуба. У нього є невелика голова в формі людини на одному кінці і кілька горизонтальних виїмок, вирізаних вздовж його тіла.

З Ірландії відомо всього десяток таких артефактів. Знайдений ідол має довжину понад два з половиною метри і є найбільшим зі знайдених тут на сьогоднішній день.

«Ідол Gortnacrannagh був вирізаний трохи більше ніж за 100 років до того, як Святий Патрік прибув до Ірландії – це, ймовірно, зображення язичницького божества. Наші предки вважали водно-болотні угіддя містичними місцями, де вони могли з'єднатися зі своїми богами і потойбічним світом. Виявлені кістки тварини разом з ритуальним кинджалом передбачають, що на цьому місці проводилися жертвопринесення тварин, а ідол, ймовірно, був частиною цих церемоній», – розповіла археолог AMS доктор Ів Кемпбелл, яка керувала розкопками на цьому місці.

Дерев'яні ідоли з боліт знаходять по всій Північній Європі, де заболочені умови дозволяють зберегти стародавнє дерево. Gortnacrannagh Idol нині знаходиться в Університетському коледжі Дубліна, де консерватор Сюзанна Келлі проводить трирічний процес збереження стародавнього об'єкта. Після консервації ідола передадуть до Національного музею Ірландії.