У містечку Б’єла на півночі Італії 50-річний чоловік захотів отримати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, але не хотів робити щеплення. Здається, це неможливо? Можливо, якщо для уколу підставити лікареві штучну руку. Так вирішив цей винахідливий чоловік і наклав на руку спеціальну силіконову накладку. Проте йому не вдалося обдурити медсестру, яка робила щеплення, і вона повідомила про це поліції. Згодом медсестра розповіла місцевим ЗМІ, що коли вона доторкнулася до руки, то виявила, що шкіра на ній як гумова і холодна на дотик, а колір її занадто світлий.

Після того як обман було викрито, чоловік, до речі, медик за фахом, намагався переконати медсестру вдати, ніби вона нічого не помітила, повідомляє італійське видання La Repubblica. Очільник регіонального уряду регіону П’ємонт, до якого належить містечко Б’єла, Альберт Сіріо заявив, що це межує зі смішним, але така хитрість «неприйнятна на тлі жертв, яких уся громада зазнала під час пандемії». Та ще й це стосується медика.

La Repubblica припускає, що інцидент міг бути непоодиноким. Адже силіконові накладки на шию та руки, однією з яких скористався чоловік, вільно продаються на Amazon за 488 євро.