В Італії розпочався 78-й Венеційський кінофестиваль. 1 вересня зірки в елегантних образах пройшлися червоною доріжкою.
Наречена форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду аргентинська модель Джорджіна Родрігес обрала чорний костюм від Ermanno Scervino. Доповнила розкішний образ блискучим чокером.
Іспансько-американська акторка Пенелопа Крус з'явилася у вечірній чорно-білій сукні від Chanel. Зірка додала прикраси та зробила насичений макіяж.
Португальська топмодель Сара Сампайо вдягнула чорне вбрання від Giorgio Armani, прикрашене двома бретельками з бісеру. Волосся зібрала в пучок.
Італійська модель Б'янка Балті в жовтій сукні з довгим шлейфом від Dolce&Gabbana також пройшлася червоною доріжкою. Для ефектного образу обрала масивні прикраси.
Британська акторка Гелен Міррен теж обрала вбрання від Dolce&Gabbana. Постала в блискучій сукні. Доповнила образ сумкою в тон і ніжними прикрасами. На червоній доріжці позувала із чоловіком Тейлором Гекфордом.
Бразильська топмодель Адріана Ліма позувала в червоній сукні без бретелей від Etro. Волосся розпустила. Зробила насичений макіяж з акцентом на очі.
Новозеландська сценаристка, продюсерка й режисерка Джейн Кемпіон з'явилася в чорному вбранні від Prada.
1 вересня в Італії стартував 78-й Венеційський кінофестиваль. Фільм-відкриття - нова робота Педро Альмодовара "Паралельні матері". В основному конкурсі фестивалю покажуть 21 фільм.
Драма "Спенсер" Пабло Ларраіна про те, як британська принцеса Діана вирішила розлучитися з чоловіком, принцом Чарльзом. Спенсер - дівоче прізвище принцеси. Діану грає Крістен Стюарт.
Конкуренцію в основному конкурсі складатимуть:
«Паралельні матері» – режисер Педро Альмодовар
«Мона Ліза та кривавий Місяць» – Ана Лілі Амірпур
«Інший світ» – Стефан Брізе
«Собача влада» – Джейн Кемпіон
«Латинська Америка» – Даміано Д'Інноченцо, Фабіо Д'Інноченцо
«Переддень» – Одрі Діуан
«Офіційний конкурс» – Гастон Дюпра, Маріано Кон
«Дірка» – Мікеланджело Фраммартіно
«Захід» – Мішель Франко
«Втрачені ілюзії» – Ксав'є Джаннолі
«Загублена донька» – Меггі Джилленхол
«Спенсер» – Пабло Ларраін
Freaks Out – Габріеле Майнетті
«Я сміюся» – Маріо Мартоне
«На роботі» – Ерік Матті
«Не залишаю слідів» – Ян Матушінскій
«Капітан Волконогов біг» – Наташа Меркулова, Олексій Чупов
«Холодний розрахунок» – Пол Шредер
«Рука бога» – Паоло Соррентіно
«Клітка» – Лоренсо Вигас.