В Італії розпочався 78-й Венеційський кінофестиваль. 1 вересня зірки в елегантних образах пройшлися червоною доріжкою.

Наречена форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду аргентинська модель Джорджіна Родрігес обрала чорний костюм від Ermanno Scervino. Доповнила розкішний образ блискучим чокером.

Іспансько-американська акторка Пенелопа Крус з'явилася у вечірній чорно-білій сукні від Chanel. Зірка додала прикраси та зробила насичений макіяж.

Португальська топмодель Сара Сампайо вдягнула чорне вбрання від Giorgio Armani, прикрашене двома бретельками з бісеру. Волосся зібрала в пучок.

Італійська модель Б'янка Балті в жовтій сукні з довгим шлейфом від Dolce&Gabbana також пройшлася червоною доріжкою. Для ефектного образу обрала масивні прикраси.

Британська акторка Гелен Міррен теж обрала вбрання від Dolce&Gabbana. Постала в блискучій сукні. Доповнила образ сумкою в тон і ніжними прикрасами. На червоній доріжці позувала із чоловіком Тейлором Гекфордом.

Бразильська топмодель Адріана Ліма позувала в червоній сукні без бретелей від Etro. Волосся розпустила. Зробила насичений макіяж з акцентом на очі.

Новозеландська сценаристка, продюсерка й режисерка Джейн Кемпіон з'явилася в чорному вбранні від Prada.

1 вересня в Італії стартував 78-й Венеційський кінофестиваль. Фільм-відкриття - нова робота Педро Альмодовара "Паралельні матері". В основному конкурсі фестивалю покажуть 21 фільм.

Драма "Спенсер" Пабло Ларраіна про те, як британська принцеса Діана вирішила розлучитися з чоловіком, принцом Чарльзом. Спенсер - дівоче прізвище принцеси. Діану грає Крістен Стюарт.

Конкуренцію в основному конкурсі складатимуть:

«Паралельні матері» – режисер Педро Альмодовар



«Мона Ліза та кривавий Місяць» – Ана Лілі Амірпур



«Інший світ» – Стефан Брізе



«Собача влада» – Джейн Кемпіон



«Латинська Америка» – Даміано Д'Інноченцо, Фабіо Д'Інноченцо



«Переддень» – Одрі Діуан



«Офіційний конкурс» – Гастон Дюпра, Маріано Кон



«Дірка» – Мікеланджело Фраммартіно



«Захід» – Мішель Франко



«Втрачені ілюзії» – Ксав'є Джаннолі



«Загублена донька» – Меггі Джилленхол



«Спенсер» – Пабло Ларраін



Freaks Out – Габріеле Майнетті



«Я сміюся» – Маріо Мартоне



«На роботі» – Ерік Матті



«Не залишаю слідів» – Ян Матушінскій



«Капітан Волконогов біг» – Наташа Меркулова, Олексій Чупов



«Холодний розрахунок» – Пол Шредер



«Рука бога» – Паоло Соррентіно



«Клітка» – Лоренсо Вигас.