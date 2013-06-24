Новий ультраправий уряд Італії змінює політику щодо мігрантів, що прибувають до країни на човнах Середземним морем.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.

Як зазначається, італійський уряд не дав дозволу залишити корабель 35 чоловікам з судна Humanity 1, що ходить під німецьким прапором і яке протягом двох тижнів запитувало доступ до італійського порту. Дозвіл на висадку отримали лише жінки та неповнолітні або обмежені у дієздатності чоловіки.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі заявив, що ті, хто не «кваліфікується» як вразливі, повинні будуть покинути італійські води, і про них повинна піклуватися держава, під прапором якої ходить судно.

Благодійна організація SOS Humanity, якій належить судно, заявила, що настрій серед мігрантів надзвичайно пригнічений. За словами її представників, перешкоджання висадці людей, які потребують допомоги, «суперечить міжнародному праву».

Зазначається також, що три інші кораблі, на борту яких перебуває близько 900 осіб, також попросили доступ до італійського порту, але наразі їм не дозволили навіть пришвартуватися.

За даними ООН, Італія є одним із основних пунктів в'їзду в Європу, і з початку року близько 85 тисяч мігрантів прибули до країни на човнах. Багато мігрантів вирушають у плавання на невеликих човнах, і під час їхньої подорожі їх рятують благодійні судна.

Видання вказує, що нова політика щодо мігрантів стала однією з ключових тем виступу новообраної глави італійського уряду Джорджи Мелоні у її першому зверненні до парламенту. Вона, зокрема, наголосила на необхідності припинити «незаконний в’їзд» до країни та «торгівлю людьми», зазначивши, однак, що не має наміру ставити під сумнів право на притулок для тих, хто «тікає від воєн і переслідувань».

Нагадаємо, у Франції пропонують запровадити обов’язковий іспит з мови для іммігрантів.